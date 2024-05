BANK OF KOCHI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BANK OF KOCHI lud am 10.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 54,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,790 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,69 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 111,93 JPY. Im letzten Jahr hatte BANK OF KOCHI einen Gewinn von 139,27 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,43 Prozent zurück. Hier wurden 21,38 Milliarden JPY gegenüber 22,61 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at