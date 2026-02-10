|
10.02.2026 06:31:29
BANK OF KOCHI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BANK OF KOCHI hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 37,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,67 Prozent auf 6,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
