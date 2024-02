BANK OF KOCHI präsentierte Quartalsergebnisse

BANK OF KOCHI hat am 12.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 97,76 JPY. Im letzten Jahr hatte BANK OF KOCHI einen Gewinn von 67,47 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 5,84 Milliarden JPY gegenüber 5,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at