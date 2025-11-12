BANK OF KOCHI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BANK OF KOCHI hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 21,59 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat BANK OF KOCHI 5,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at