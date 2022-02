BANK OF KOCHI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BANK OF KOCHI hat am 10.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren -55,770 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5,58 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BANK OF KOCHI 5,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at