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13.05.2026 06:31:29
BANK OF KOCHI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
BANK OF KOCHI hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -51,830 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,30 Milliarden JPY ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 47,20 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte BANK OF KOCHI ein EPS von 73,43 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 24,70 Milliarden JPY gegenüber 23,12 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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