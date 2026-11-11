BANK OF KOCHI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BANK OF KOCHI hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren -21,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,64 Prozent auf 6,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at