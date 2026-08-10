BANK OF KOCHI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BANK OF KOCHI hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -46,54 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BANK OF KOCHI ein EPS von 37,33 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,27 Prozent auf 7,48 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at