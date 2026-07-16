Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
16.07.2026 03:28:22
Bank of Korea hikes rates for first time in 3.5 years to curb inflation and won slump
It says the economic growth rate for South Korea is expected to ‘considerably exceed’ the bank’s May forecast of 2.6%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!