Bank of Kyoto hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Kyoto hat am 01.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 132,02 JPY gegenüber 133,49 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 32,73 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at