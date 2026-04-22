22.04.2026 06:31:29

Bank Of Maharashtra: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Maharashtra ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank Of Maharashtra die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,66 INR gegenüber 1,95 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 86,93 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,12 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,12 INR beziffert. Im Vorjahr waren 7,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 328,24 Milliarden INR – ein Plus von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bank Of Maharashtra 284,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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