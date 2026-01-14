Bank Of Maharashtra verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Maharashtra hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Bank Of Maharashtra mit einem Umsatz von insgesamt 82,77 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,37 Prozent gesteigert.

