|
14.01.2026 06:31:28
Bank Of Maharashtra verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bank Of Maharashtra hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Bank Of Maharashtra mit einem Umsatz von insgesamt 82,77 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,37 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!