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13.07.2026 06:31:29
Bank Of Maharashtra: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bank Of Maharashtra hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,63 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank Of Maharashtra 1,96 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90,64 Milliarden INR – ein Plus von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Of Maharashtra 78,79 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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