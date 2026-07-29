Bank Of Marin Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank Of Marin Bancorp lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,530 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Bank Of Marin Bancorp im vergangenen Quartal 45,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 120,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Of Marin Bancorp 20,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at