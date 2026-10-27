27.10.2026 06:31:29

Bank Of Marin Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank Of Marin Bancorp präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank Of Marin Bancorp ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Of Marin Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,1 Millionen USD im Vergleich zu 41,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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