Bank Of Marin Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Bank Of Marin Bancorp hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 39,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at