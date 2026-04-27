Bank Of Marin Bancorp Reports Rise In Q1 Profit

(RTTNews) - Bank Of Marin Bancorp (BMRC) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $8.51 million, or $0.53 per share. This compares with $4.88 million, or $0.30 per share, last year.

Excluding items, Bank Of Marin Bancorp reported adjusted earnings of $8.51 million or $0.53 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.4% to $42.79 million from $35.24 million last year.

Bank Of Marin Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.51 Mln. vs. $4.88 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.30 last year. -Revenue: $42.79 Mln vs. $35.24 Mln last year.