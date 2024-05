Bank Of Marin Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank Of Marin Bancorp stellte am 29.04.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,180 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,5 Millionen USD – eine Minderung von 22,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at