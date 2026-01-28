Bank Of Marin Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank Of Marin Bancorp hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,49 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei -24,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 163,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,240 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Marin Bancorp ein EPS von -0,520 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 36,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 75,78 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 119,91 Millionen USD umgesetzt.

