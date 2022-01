Bank Of Marin Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank Of Marin Bancorp hat am 24.01.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,610 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 25,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,30 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,38 Prozent auf 115,08 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,21 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,29 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 115,76 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at