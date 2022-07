Bank Of Marin Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank Of Marin Bancorp hat am 25.07.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,690 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 33,9 Millionen USD gegenüber 26,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at