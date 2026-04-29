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29.04.2026 06:31:29
Bank Of Marin Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank Of Marin Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Bank Of Marin Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank Of Marin Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 38,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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