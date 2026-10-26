Bank Of Marin Bancorp Aktie
WKN DE: A0MWPL / ISIN: US0634251021
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26.10.2026 18:05:25
Bank Of Marin Q3 Profit Rises
(RTTNews) - On Monday, Bank of Marin Bancorp (BMRC) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net income went up to $9.93 million or $0.62 per share from $7.53 million or $0.47 per share a year ago.
Non interest income increased to $3.67 million from $2.75 million in the previous year.
Total interest expense went down to $11.02 million from $11.91 million in the prior year.
Total interest income for the period went up to $42.42 million from $39.07 million last year.
On the Nasdaq, the shares were trading 2.21 percent up at $27.71.
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