Bank of Montreal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank of Montreal äußerte sich am 27.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 53,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,19 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,78 Milliarden CAD umgesetzt.

