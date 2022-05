Bank of Montreal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Montreal präsentierte am 25.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,23 CAD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,13 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,36 Milliarden CAD umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,22 CAD je Aktie sowie einen Umsatz 6,66 Milliarden CAD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at