Bank of Montreal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of Montreal hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Montreal ein EPS von 3,14 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,98 Milliarden CAD – ein Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Montreal 19,12 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at