Bank of Montreal: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of Montreal hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,84 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,23 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,37 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

