Bank of Montreal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Montreal hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of Montreal in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,20 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 19,24 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at