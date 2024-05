Bank of Montreal vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Montreal veröffentlichte am 29.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,36 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 CAD je Aktie generiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,77 CAD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 8,07 Milliarden CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at