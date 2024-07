Bank of N T Butterfield Son gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of N T Butterfield Son gab am 22.07.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of N T Butterfield Son 1,23 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,90 Prozent auf 143,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 188,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at