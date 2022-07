Bank of N T Butterfield Son hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of N T Butterfield Son lud am 26.07.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,990 USD gegenüber 0,790 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 133,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

