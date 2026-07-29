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29.07.2026 06:31:29
Bank of N T Butterfield Son hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bank of N T Butterfield Son lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,19 Prozent auf 160,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 198,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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