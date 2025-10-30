Bank of N T Butterfield Son hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank of N T Butterfield Son hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of N T Butterfield Son 1,18 USD je Aktie verdient.

Bank of N T Butterfield Son hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at