Bank of N T Butterfield Son öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of N T Butterfield Son hat sich am 01.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 145,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at