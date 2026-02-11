|
Bank of N T Butterfield Son stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bank of N T Butterfield Son hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 158,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 208,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,61 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bank of N T Butterfield Son ein Gewinn pro Aktie von 4,80 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Bank of N T Butterfield Son im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 25,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 607,00 Millionen USD. Im Vorjahr waren 816,11 Millionen USD in den Büchern gestanden.
