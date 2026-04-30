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30.04.2026 06:31:29
Bank of N T Butterfield Son stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bank of N T Butterfield Son hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 1,57 USD. Im letzten Jahr hatte Bank of N T Butterfield Son einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of N T Butterfield Son in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 155,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 198,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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