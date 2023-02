Bank of N T Butterfield Son veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of N T Butterfield Son hat sich am 14.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of N T Butterfield Son 148,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 126,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,29 USD gegenüber 3,26 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499,70 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 549,30 Millionen USD ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 4,18 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 544,24 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at