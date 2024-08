Bank of Nagoya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bank of Nagoya stellte am 02.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 245,79 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 172,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,02 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at