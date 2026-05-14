Bank of Nagoya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bank of Nagoya veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,22 JPY gegenüber 52,23 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 412,05 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 298,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bank of Nagoya mit einem Umsatz von insgesamt 115,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 101,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at