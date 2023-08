Bank of Nagoya informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Nagoya gab am 03.08.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 172,53 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 137,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 22,10 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at