Bank of Nagoya präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Nagoya hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 79,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 70,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 27,85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at