Bank of Nagoya präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Nagoya hat am 14.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 128,43 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Nagoya noch ein Gewinn pro Aktie von 69,06 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bank of Nagoya mit einem Umsatz von insgesamt 20,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,77 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 594,11 JPY gegenüber 483,94 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 81,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 79,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at