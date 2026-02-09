Bank of Nagoya präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Nagoya hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 160,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 94,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bank of Nagoya einen Umsatz von 24,25 Milliarden JPY eingefahren.

