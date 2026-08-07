Bank of Nagoya stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Nagoya lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 137,09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Nagoya 106,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,40 Prozent auf 33,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at