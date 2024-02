Bank of Nagoya vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Nagoya hat am 08.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 201,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 138,32 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 31,36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,85 Milliarden JPY umgesetzt.

