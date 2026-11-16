Bank of Nagoya zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Nagoya lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 137,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Nagoya 79,48 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 27,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at