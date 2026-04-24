Bank of Nanjing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Nanjing hat am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 CNY, nach 0,550 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,47 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,37 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,530 CNY sowie einem Umsatz von 16,05 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at