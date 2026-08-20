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20.08.2026 06:31:29
Bank of Nanjing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bank of Nanjing äußerte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,580 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 26,46 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,59 Milliarden CNY umgesetzt.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,561 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 15,57 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
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