Bank of Nanjing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Nanjing lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,47 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,64 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,413 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 13,26 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at