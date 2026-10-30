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30.10.2026 06:31:28
Bank of Nanjing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bank of Nanjing hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,45 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Bank of Nanjing im vergangenen Quartal 28,41 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Nanjing 28,64 Milliarden CNY umsetzen können.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,435 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 15,49 Milliarden CNY gesehen.
Redaktion finanzen.at
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